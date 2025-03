Baroni a Sky: «Dobbiamo subito entrare in partita con...»

Le parole di Baroni a Sky nel pre gara contro il Plzen. Ecco cosa ha detto il tecnico capitolino

Le parole di Baroni a Sky pre Lazio–Plzen.

PAROLE– «Sarebbe una follia pensare in maniera diversa, dobbiamo subito entrare in partita con atteggiamento e spessore. Sono partite che non puoi sbagliare, non c’è possibilità di errore e la squadra deve da subito cercare di imporsi. Ho fatto le scelte anche in base all’impatto che voglio dentro la gara. Castellanos? Per noi è fondamentale e indispensabile, ho parlato con lui è già un po’ che sta lavorando. Si sente bene ed è pronto, in queste occasioni preferisco farlo partire e gestire poi il minutaggio. Cosa mi dà in più Castellanos? È un raccordo offensivo, ci aiuta a spostare il gioco. È un giocatore di spessore. È chiaro che gli altri che hanno giocato nel suo ruolo, è nostra responsabilità servirli perché hanno giocato in un ruolo non loro. Ma sono fiducioso, stanno crescendo. È la coralità della squadra che deve aiutare il singolo. Siamo contenti, ritorna un giocatore importante. Ha voglia, sta bene e lo mettiamo dentro »