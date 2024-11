Baroni a Sky: «La differenza in queste gare la fa un aspetto. Cambi di formazione? Vi spiego»

Baroni, allenatore biancoceleste, ha parlato prima del fischio d’inizio di Monza Lazio ai microfoni di Sky: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky prima di Monza Lazio, match della dodicesima giornata di Serie A.

INSIDIE DELLA PARTITA – «Sta nell’avversario, è una squadra che sta facendo bene. Ho visto le partite, ha messo in difficoltà tutti. Dobbiamo scendere in campo con attenzione, con energia, con compattezza. Sono partite dove loro daranno tutto, dobbiamo essere all’altezza dal punto di vista prestativo. E’ la verità in gare dove hai poco tempo, fa la differenza come approcci, come ti cali nella prestazione».

CAMBI DI FORMAZIONE – «Abbiamo letto l’avversario. Loro partiranno forte, voglio che la squadra impatti bene, anche con maggior circolazione della palla. Un centrocampista in più ci permette di poterlo fare».

TANTI GIOCATORI IN NAZIONALE – «Il merito è loro, noi siamo lì a stimolare, motivare, alimentare la crescita di personalità e non solo. Chiaro che le convocazioni sono un premio di tutti, ma principalmente loro».