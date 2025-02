Baroni a Dazn: «Match delicato. Non pensiamo alla classifica, la sfida più bella è a noi stessi. Esordi dei nuovi? Vi dico questo»

Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match con il Monza a Dazn: le dichiarazioni

Marco Baroni ha parlato a Dazn prima di Lazio Monza di Serie A.

COSA SI ASPETTA E UNO SGUARDO ALLA CLASSIFICA – «E’ un match delicato, complicato come tutte le partite. Quando trovi una squadra così in difficoltà, le trovi anche tu. Dobbiamo centrare una prestazione fatta di intensità, di velocità, dobbiamo gestire bene la transizione e correre indietro. Il tema della partita è lì dentro. La classifica? Pensiamo ai punti nostri, la sfida più bella sta nella crescita, nel costruire ancora ma principalmente essere consapevoli che quello che abbiamo fatto è importante ma non sufficiente. La sfida più bella è a noi stessi, gli avversari non li controlliamo ma controlliamo il nostro lavoro, la fiducia, l’essere attenti al dettaglio nel lavoro e nella partita».

DIFFICOLTA’ – «Cerco di riportare la squadra dentro la prestazione, dobbiamo passare dal gioco, non ci sono altre carte, altre soluzioni. Dentro il gioco, dentro la mobilità che dobbiamo portare nella gara c’è la chiave per portare la partita a casa».

ESORDI DEI NUOVI – «Sono ragazzi che sono di grande prospettiva, li stiamo mettendo dentro accelerando l’integrazione con la squadra, con il nostro lavoro. Compito mio e dello staff di farli crescere e migliorare».