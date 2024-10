Baroni a Dazn: «Felice per l’entusiasmo, ma dobbiamo saperlo gestire. Guendouzi un leader, ma ce ne sono tanti in squadra»

Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, prima del calcio d’inizio della partita dei biancocelesti contro il Genoa

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Genoa: di seguito le sue parole.

ENTUSIASMO – «Chiaro che l’entusiasmo è una motrice trainante straordinaria: questo deve averlo sia la squadra che i tifosi. Di questo siamo contenti, ma dobbiamo anche gestirlo».

PARTITE RAVVICINATE – «Noi lavoriamo molto sulla mentalità della squadra e la capacità di dedicarsi e donarsi, perchè nel calcio di adesso dove le partite ravvicinate sono una costante, si lavora per l’oggi e il domani insieme e ogni gara è un nuovo test per alzare sempre il livello, dove la squadra non deve mai non spendersi. Dobbiamo dare tutto perchè la bellezza dell’atleta e della squadra è quello che dà».

GUENDOUZI – «Mateo è un calciatore forte e bravo, è un leader, ma non l’unico, ce ne sono tanti in questa squadra: perchè lo sono in allenamento, per quello che fanno e quello che danno. Il collettivo deve fare la differenza e noi vogliamo lavorare su quello: un collettivo con una mentalità forte».