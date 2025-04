Baroni: «Lazio sfavorita nel derby? Assolutamente no e dovremmo fare questa partita domani»

Baroni, il tecnico biancoceleste ha rilasciato alcune considerazioni sul match contro i giallorossi in conferenza stampa: ecco cos ha detto

Alla vigilia della stracittadina di domani contro la Roma fondamentale per la Lazio in ottica Champions, ha parlato Baroni. Il tecnico biancoceleste si è soffermato sul fatto se sia favorita o meno la sua squadra per il match

SI SENTE SFAVORITO – No, se faccio un’analisi nelle ultime 15 partite la Roma ha sei punti in più dell’Inter e ha la miglior difesa e il miglior attacco. In questo momento sono i più bravi di tutti, ma noi saremo lì pronti con la determinazione per batterli