Baroni come Maestrelli? Caputi: «Difficile fare accostamenti; per ora è stato molto bravo in questo»

Nell’intervista esclusiva concessa a Lazionews24, Massimo Caputi ha parlato anche di Marco Baroni e del paragone con Maestrelli. Di seguito le sue parole.

L’opinione sportiva accosta la figura di Baroni a quella di un altro grandissimo ex quale Tommaso Maestrelli. Secondo te in cosa si somigliano i due e se a tuo modo di vedere è un rischio per l’ex tecnico del Verona questo paragone cosi pesante e importante, oppure una carica in più per far meglio? Se non a Maestrelli a quale tecnico ex Lazio associ a Baroni?

«E’ difficile poter fare accostamenti, anche perchè ogni persona ha un suo tipo di carattere. Maestrelli è stato una figura storica per la Lazio e fondamentale e con il suo lavoro ha permesso al club di vincere poi lo storico scudetto del 1974,. Baroni è stato bravissimo a creare un feeling importante con la squadra e a far ricredere gli scettici, i quali puntano specialmente i tifosi troppo facilmente al fatto che un allenatore per essere bravo deve essere per forza un grande nome che ha vinto quando per ogni realtà non è cosi. Entrambe le due compagini hanno in comune la personalità e il carattere determinante trasmesso da entrambi i tecnici».

