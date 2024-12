Baroni a LSC: «Zaccagni e Tavares non erano stati bene. Ecco cosa ho detto ai ragazzi»

Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club dopo la vittoria contro il Lecce

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Marco Baroni ha parlato così della vittoria della sua Lazio contro il Lecce:

PAROLE – «Il Lecce sapevo che facesse una partita che ci potesse dar fastidio, molta veemenza, scontri, andava i verticale. La squadra è stata brava, le ho fatto i complimenti i 58 giorni ha fatto 10 vittorie 1 pareggio e due sconfitte ma la squadra ha sempre mostrato anche oggi nelle difficoltà carattere e convinzione. Qualcosina la stiamo pagando dal punto di vista della brillantezza e lucidità. Sono tantissimi 17 cross nel secondo tempo, Zaccagni non era stato bene in mattinata, come Tavares, neanche Pedro non era in perfette condizioni. Lo spirito e il carattere è ciò che serve. La sconfitta è stata dolorosa ma ci ha stimolato, non voglio parlarne. Può capitare, sono squadre che hanno tanto lavoro noi abbiamo 140 allenamenti contro una squadra con un allenatore di 3 anni. Marusic? Per me è un titolarissimo avevamo bisogno i penetrazione sugli esterni, quando Nuno e Lazzari avevano perso energie ho pensato di cambiare le catene, erano tutti dentro, aggressivi, linee strette, eravamo costretti di allargarci e aprirci per cercare soluzioni. La squadra ha fatto bene nella gestione delle preventive, complimenti ai ragazzi. Staccheremo? Ho detto ai ragazzi che recupereremo le energie, 25 libero ma il 24 e il 26 ci alleniamo. Colgo ‘occasione di fare gli auguri a tutti i nostri tifosi perché sono grandi».