Baroni Lazio, tre su tre in Europa League: i voti dei quotidiani sportivi per il tecnico

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste ha centrato la terza vittoria su tre in Europa League e i principali quotidiani sportivi lo hanno premiato così

Terza vittoria consecutiva in Europa League per la Lazio di Marco Baroni. Il tecnico sta convincendo sempre di più alla guida dei biancocelesti. Di seguito i voti dei principali quotidiani sportivi:

GAZZETTA DELLO SPORT – « 7, terzo successo consecutivo in coppa. Squadra che dimostra di avere anche grande maturità oltre che gioco».

CORRIERE DELLO SPORT – «7, il contrappasso di Torino: subito in superiorità numerica, la Lazio la sblocca presto. In Europa 9 punti in 3 gare, le ambizioni sono pure internazionali».