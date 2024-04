Baroni a Dazn: «Lazio squadra di qualità. Ecco cosa abbiamo sbagliato». Le parole dell’allenatore del Verona

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Marco Baroni ha parlato della sconfitta del suo Verona contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «In questo momento non dobbiamo perdere la fiducia e la nostra identità. Questa partita era da affrontare così, dovevamo andare a prenderli alti perché è una squadra con troppe qualità di palleggio. Difficile gestire i loro trequartisti, ma la squadra secondo me ha fatto bene. Peccato perché la partita era in equilibrio, abbiamo perso troppi palloni in uscita e da questi errori è nato il gol della Lazio. Dobbiamo crescere, ma la squadra mi è piaciuta e deve continuare ad avere questo spirito.

Mi dispiace per questi errori, ma noi dobbiamo pensare a fare gol. È quello che ci porterà dove vogliamo arrivare. La salvezza è nelle nostre mani, dobbiamo pensare partita dopo partita con l’atteggiamento di questa sera. Pensiamo subito alla prossima e sappiamo di non aver fatto ancora niente, il difficile arriva adesso. Dobbiamo essere sereni e non timorosi, dobbiamo andare forte».