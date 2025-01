Baroni a LSC: «L’Europa League è un torneo bellissimo e ci teniamo a chiuderlo al meglio»

Baroni, il tecnico biancoceleste esterna la sua gioia per la preziosa vittoria rilasciando a caldo le sue sensazioni a fine partita

Missione compiuta per la Lazio, alla quale servivano i tre punti per centrare a pieno il pass diretto per gli ottavi e i biancocelesti ci sono riusciti, e ora a Braga serve solo un punto per centrare il primato. A fine partita ai microfoni di LSC mister Baroni esterna cosi la sua gioia per il successo ottenuto

PAROLE – Volevamo chiudere il discorso qualificazione. Adesso possiamo anche rimanere primi, manca ancora una partita. L’abbiamo interpretata bene, dopo l’espulsione siamo stati in controllo e abbiamo cercato di spendere meno energie possibili. Era quello che volevamo. Questa Lazio fa quello che ho detto, deve continuare a credere nella sua identità. Siamo contenti, ma i momenti difficili arriveranno e dobbiamo essere pronti. La squadra può ancora crescere, ora speriamo di recuperare qualcuno

Tavares? Spero che non sia niente di importante, forse si è fermato prima di essersi fatto male. Questo lo capiremo domani dagli esami strumentali. La Lazio ha sbagliato qualche tempo, ma ha sempre fatto prestazioni importanti. Non si deve mai perdere nella prestazione, dobbiamo passare sempre dal gioco. Questo è il nostro DNA. L’Europa League è una cosa straordinaria, un palcoscenico bellissimo. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto. Spero che duri, vogliamo essere protagonisti, ci crediamo. Mario Gila? Sa fare gol, ha fatto una bella prestazione. È giovane sta crescendo, lasciamolo tranquillo perché ha margini di miglioramento importanti