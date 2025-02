Baroni a DAZN: «Serve umiltà oggi; Noslin ha la fiducia mia è della squadra; portiere? Provedel titolare, ho voluto farlo recuperare fisicamente e non solo»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, a DAZN prima del calcio d’inizio della partita contro il Venezia

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Venezia Lazio. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «É una partita importantissima, dobbiamo affrontarla con umiltà e attenzione perchè ci serve solo questo. Sappiamo dell’importanza della gara, vogliamo dare continuità alle altre vittorie, ma servono questi due fattori».

CASTELLANOS – «La sua assenza è pesante, per noi è fondamentale, ma in questo momento la squadra è pronta a sopperire a queste assenze e lo dobbiamo fare insieme. Aspettiamo il suo rientro, ma in questo momento gioca un calciatorie con caratteristiche diverse, ma che è in forma e la mia fiducia e quella dei compagni, quindi sono convinto che farà bene».

MANDAS – «Io ho sempre voluto dare spazio a tutti. Adesso questa scelta. Provedel è uno dei calciatori con più minutaggio in tutto il campionato, ho voluto fare questa rotazione all’interno di uno spazio di recupero sia mentale che fisico, ma rimane il nostro titolare».