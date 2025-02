Baroni a DAZN: «Dovremo ridurre al minimo gli errori ed essere fedeli al nostro gioco. Conte è un amico, ho grandi stima per lui» - Lazio News 24

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, a DAZN prima del calcio d’inizio della partita contro il Napoli

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Lazio Napoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Oggi è una partita difficile, dobbiamo fare i complimenti al Napoli che è meritatamente in testa. Noi dovremo essere bravi a ridurre al minimo gli errori perchè loro hanno grandi risorse e qualità tecniche e morali. Sappiamo il livello della gara e proprio per questo dobbiamo confrontarci, ci servono queste gare per confrontarci ed alzare il nostro livello».

APPROCCIO – «Questo è quello che cerco di dire alla squadra, perchè noi abbiamo bisogno del nostro calcio, mobile e con ritmo e quando non ci riusciamo andiamo in difficoltà. Oggi è una di quelle partita in cui bisogna partire bene, perchè siamo contro un avversario che non perdona gli errori e quindi oltre a quello che la squadra di solito fa, l’attenzione va al massimo su ogni pallone».

CONTE – «É un amico, abbiamo giocato insieme e conosco il valore dell’uomo e del tecnico. Siamo stati vicini alla Juve quando lui era in prima squadra e io con la Primavera. Rinnovo i complimenti perchè sta facendo un ottimo lavoro».

CAMBIO MODULO DEL NAPOLI – «Ho parlato con i miei uomini e occorrerà del sacrificio: corse di rientro, gli esterni devono venire dentro al campo. Le cose che solitamente faccio dovremo intensificarle ancora di più. Ci servirà umiltà, corsa, sacrificio e attenzione su ogni pallone».