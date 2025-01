Baroni, l’emergenza si fa sentire, ma la sua Lazio è assente da un po’: le pagelle

Le pagelle di Marco Baroni, tecnico della Lazio dopo il pareggio dei biancocelesti contro il Como: la squadra è in emergenza e non convince

Festa rovinata per la Lazio, che ieri contro il Como si deve accontentare del pari e anzi, tirare un sospiro di sollievo per non aver perso: Baroni ha in parte l’alibi dell’emergenza assenze, ma allo stesso tempo tutti i quotidiani, nelle pagelle del tecnico, hanno sottolineato la mancanza del ritmo della prima parte di campionato.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5.5 – «Si fa sentire l’emergenza. Cosi come l’inferiorità numerica. Ma manca il passo in più delle giornate migliori, non solo come ritmo».

CORRIERE DELLO SPORT 5.5 – «È una situazione d’emergenza, sì, ma l’approccio è troppo simile a quello del derby, con la differenza che il Como non riesce a segnare. La Lazio cresce alla distanza, poi la partita si compromette con l’inferiorità numerica».

TUTTOSPORT 5.5 – «Le scorie del derby non sono state affatto smaltite. Punto largo».

IL MESSAGGERO 5 – «Da dicembre la sua Lazio è scomparsa e anche contro il Como si consegna in avvio agli avversari con un atteggiamento scriteriato. Paga la mancanza di ricambi in mezzo al campo, oltre alla follia di Tchaouna».

CORRIERE DELLA SERA 6 – «La sua Lazio parte troppo sbilanciata in avanti, dopo un quarto d’ora il Como poteva essere avanti di 2 gol».