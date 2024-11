Baroni a Sky: «Sono partite da sbloccare, altrimenti ti innervosisci. Rigore? L'arbitro...»

Marco Baroni, allenatore della Lazio, ha parlato così del pareggio in Europa League contro il Ludogorets

Intervenuto ai microfoni di Sky nel post-partita di Lazio-Ludogorets, Marco Baroni ha parlato così del pareggio in Europa League della sua squadra:

PAROLE – «Il primo tempo abbiamo buttato via qualcosa nella circolazione, loro erano molto bassi, schierati con 6-3-1. La squadra è stata brava a gestire le preventive, sono partite complicate se non le sblocchi, peccato perché abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, cercando con determinazione il golo. Sono partite da sbloccare, altrimenti poi ti innervosisci. Mi dispiace che siamo stati sempre nella metà campo avversaria e abbiamo incassato 6 ammonizione a 2. Il rigore? L’arbitro dalla prima immagine scuoteva la testa, è andato al Var per non darlo e non ha cambiato idea. Non dobbiamo però lamentarci e pensare la campo, la squadra mi è piaciuta per voglia e intensità.

Ho invertito gli esterni perché avevamo bisogno di crossare per quanto erano bassi, mi serviva rapidità sull’esterno. Al centro del campo non era facile. Forse nel primo tempo entravamo troppo dentro, mentre potevamo andare sulle fasce. Non è facile perché abbiamo tante partite ravvicinate e prepararle non è semplice. Sono partite in cui l’avversario non dà ritmo e quindi serve la giocata importante. Scudetto? Quello che ho vinto da giocatore è stato meraviglioso, ma con questi ragazzi ci siamo lanciati una sfida che rinnoviamo ogni giorno. Queste partite sono un’opportunità. Non abbiamo concesso un tiro in porta. Voglio lavora con loro e fare step di crescita, giocare a calcio, avere mobilità e velocità. Qualcuno deve crescere e lo sappiamo, conosciamo il percorso, ma siamo già un pezzo avanti e questo è merito loro».