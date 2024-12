Baroni Lazio, il tecnico si prende tutte le colpe: le pagelle dei quotidiani

Baroni Lazio, prima sconfitta casalinga per l’allenatore biancoceleste. Voti bassissimi assegnati dai principali quotidiani sportivi

Prima sconfitta tra le mura dell’Olimpico per la Lazio di Marco Baroni, il quale si è preso tutte le colpe per la partita contro l’Inter. Di seguito le pagelle dei quotidiani per il tecnico biancoceleste:

MESSAGGERO – «4, Prima sconfitta casalinga della sua gestione, provocata dalla carenza evidente di organico e dalla scelta di affrontare l’Inter con due soli centrocampisti: un autentico suicidio tattico».

CORRIERE DELLO SPORT – «4, La prima débâcle, un cappotto storico. Ko tecnico».

GAZZETTA DELLO SPORT – «4,5, La gestione iniziale è corretta e sembra fare da preludio ad un’altra serata di gloria. Poi però, quando la squadra naufraga clamorosamente, non riesce a “inventarsi” nulla per cercare di frenare l’emorragia».