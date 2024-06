Baroni Lazio, in caso di rottura con il croato spunta l'idea Baroni: lo annuncia cosi Di Marzio

Baroni Lazio, il giornalista aggiorna riguardo il futuro del tecnico croato spiegando che in caso di addio piace il nome di Baroni

E’ la serata della verità in casa Lazio, dove si deciderà il presente ma anche il futuro del club biancoceleste a cominciare dal tecnico. Tudor infatti ha la situazione in bilico, ed è in corso il summit per decidere il suo futuro, e Di Marzio lancia un’indiscrezione.

In caso di addio a Tudor il giornalista spiega che il club biancoceleste avrebbe messo gli occhi su Baroni, in uscita da Verona e che piace molto al ds Fabiani. In ogni caso Baroni non resterà nel club veronese e cerca una squadra nuova