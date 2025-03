Baroni: «Ho visto la delusione negli occhi della squadra»

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata contro l’Udinese

SULLA PRESTAZIONE – «Ho visto la delusione negli occhi della squadra e questo mi fa piacere. Io penso che sia un punto di valore, non siamo riusciti a dare il nostro ritmo ma siamo sempre rimasti dentro la partita. Io credo che la squadra ha dato tutto ed era importante, queste partite si affrontano anche così»

SULL’UDINESE – «Loro venivano da 4 vittorie e un pareggio a Napoli nelle ultime 5 partite. Ha fisicità e avevamo bisogno di brillantezza per uscire fuori. La squadra ha avuto una grande tenuta mentale e da questo punto di vista ho detto ai ragazzi che è un punto importante. Ci sono delle partite in cui deve avere questo tipo di voglia che la squadra ha messo in campo»

VITTORIE IN CASA – «Abbiamo avuto un momento delicato per tante assenze. Tra poco ci saranno tutti, ma questo non toglie nulla a quelli che sono entrati in campo»

SU ROVELLA E TAVARES – «Sono stati fermi precauzionalmente. Sapevamo che avendo 3 partite in 6 giorni avevano bisogno di recuperare»

SUL VIKTORIA PLZEN – «Partita fondamentale, ma ancora totalmente aperta. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, ma ci faremo trovare pronti»