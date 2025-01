Baroni a LSC: «Abbiamo delle difficoltà ma per il futuro sono fiducioso di questa cosa»

Baroni, il tecnico biancoceleste alla fine della partita con i lombardi si esprime sulla sfida analizzando la prestazione della squadra

Ai microfoni di LSC ha parlato mister Baroni, il quale alla luce del pari di questa sera con il Como da parte della Lazio rilascia queste sue considerazioni, con anche parole di fiducia per il futuro

PAROLE – La Lazio ha lottato, questi ragazzi hanno dato tutto che è la cosa più importante. Abbiamo delle difficoltò, ma sono fiducioso perché sanno reagire e rispondere con prestazioni dal punto di vista della compattezza e della voglia. Peccato per la vittoria mancata, l’espulsione ci ha messo in difficoltà ma chi è andato in campo lo ha fatto al 100%. Dobbiamo continuare a lavorare, recuperare gli infortunati. Ci sono assenze pesanti per vari motivi, spero di recuperare energie e giocatori questa settimana. Dobbiamo continuare sul lavoro, è questo che ti fa superare momenti difficili e in questi momento occorrono giocatori e uomini veri. La squadra lo ha dimostrato, il Como gioca bene e ha messo in difficoltà squadre importanti. Siamo arrivati al match con qualche defezione, ma ho fiducia nei miei uomini

Ansia in mancanza di risultati? No, dobbiamo ritrovare un po’ di gioia. Questa squadra l’ha sempre espressa attraverso il gioco e sono convinto che recuperando giocatori importanti e fondamentali per noi la ritroveremo. Ne sono convinto, la squadra nelle difficoltà sa tirare fuori tutto quello che ha. Oggi lo ha fatto, devo ringraziare i ragazzi. Lavoro, lavoro, lavoro

Dele? Era una soluzione, nel primo tempo ha fatto molto bene e ha creato situazioni che potevamo gestire meglio. Ha scelto di fare degli assist, ma c’erano le condizioni anche per tirare in porta. Non abbiamo lavorato molto, ma si sono messi a disposizione