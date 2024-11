Baroni, la sua Lazio conquista sempre più record: i dati parlano chiaro

La Lazio di Baroni colleziona un record dopo l’altro. Ecco i dati da urlo

Come ricorda il Corriere dello Sport, sette vittorie di fila, undici nelle ultime dodici partite, primo posto in Europa League e il secondo in campionato alla pari di Inter, Fiorentina e Atalanta. La Lazio di Baroni conquista sempre più record.

Gran merito di tutto ciò è di Baroni: dopo 13 giornate la Lazio ha 11 punti in più rispetto allo scorso anno e sono stati segnati, inoltre, il doppio dei gol (28 vs 14). La Lazio non vinceva sette partite consecutive dal periodo di settembre/ottobre del 2017/18, quando sulla panchina c’era Inzaghi.