Baroni spera in Guendouzi, verso Juve Lazio: le ultime sul centrocampo

Baroni spera nelle buone condizioni di Guendouzi, se non dovesse farcela il francese, chi giocherebbe al suo posto?

Mister Marco Baroni è l’intero ambiente laziale, sono in ansia per le condizioni di Guendouzi. Il calciatore francese effettuerà dei controlli in giornata per capire l’entità del problema al piede, la speranza è quella di averlo regolarmente in campo per Juventus–Lazio.

Qualora dovesse alzare bandiera bianca, la scelta per affiancare Rovella ricadrebbe su Vecino, Castrovilli o Dele-Bashiru. Considerando che è tornato ad allenarsi e nelle ultime uscite è stato chiamato in causa lui a gara in corso e non solo, il favorito sembrerebbe l’ex Inter.