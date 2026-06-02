Hanno Detto
Baroni: «La dirigenza non ha mostrato il necessario apprezzamento nei confronti del mio lavoro!»
Marco Baroni, ex tecnico della Lazio, ha ripercorso in un’intervista il periodo trascorso alla Capitale in biancoceleste! Le parole
Per l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’allenatore Marco Baroni ha raccontato la sua esperienza alla Lazio, soffermandosi sulla stagione 2024/25. Nonostante l’avvio promettente in campionato e in Europa, la squadra ha chiuso con risultati deludenti, mostrando però una crescita costante nelle ultime giornate e facendo emergere diversi giovani talenti. Baroni ha parlato dei momenti positivi sul campo e delle difficoltà vissute fuori dal rettangolo di gioco, condividendo riflessioni sul calcio, sul rapporto con i tifosi biancocelesti e sull’importanza di costruire un progetto solido per garantire continuità e sviluppo alla squadra della Lazio. Ecco due estratti:
Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Baroni, le ultime sul ct dell’Italia e la nube di un’estate con un mercato bloccato
ADDIO LAZIO – «La dirigenza non ha mostrato il necessario apprezzamento nei confronti del mio lavoro. Quando sei sopportato lo intuisci, quando hai una data di scadenza addosso lo capisci e io a sentirmi sopportato o a essere uno yogurt sullo scaffale non ambisco».
RAPPORTO CON LOTITO – «Le faccio io una domanda: Secondo lei è possibile avere un rapporto costruttivo con Lotito? Con lui a volte ti trovi in situazioni in cui è difficile pensare a una causa comune».
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