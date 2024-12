Baroni in conferenza: «Domani vogliamo bene contro la prima in classifica perchè ci teniamo anche alla Coppa Italia»

Baroni, il tecnico biancoceleste carica l’ambiente alla vigilia della partita di Coppa Italia con gli azzurri rilasciando queste parole

Alla vigilia della partita di Coppa Italia della Lazio con il Napoli, ha parlato in conferenza stampa Baroni il quale si esprime cosi sulla partita rilasciando queste considerazioni

COSA RAPPRESENTA LA COPPA ITALIA – «Ci teniamo a far bene. La squadra ieri ha lavorato con attenzione, con voglia. Chiaro che abbiamo qualche piccola defezione, qualcuno proveremo a recuperarlo nella seduta delle 16. Poi giochiamo contro la prima in classifica, meritatamente prima, e vogliamo far bene».