Baroni a Sky: «La testa deve essere qui e non altrove. Il derby è figlio di questa partita»

L’allenatore della Lazio, Marco Baroni, ha parlato a pochi istanti dal fischio di inizio della sfida di Europa League contro il Bodo Glimt

SULLA PARTITA – Quello che ho detto alla squadra siamo arrivati primi, c’era vento, freddo il sintetico la neve bisogna spazzare tutto e ritrovarsi nella partita che deve essere di grande mentalità. Parlo di pallone su pallone, non c’è una palla che non sia importante, devi alzare la concentrazione e la squadra si deve trovare là dentro.

SUL DERBY – La prossima è figlia di questa e dobbiamo pensare a questa per queste variabili e difficoltà che troveremo. La testa deve essere qui dentro e non altrove, i ragazzi lo sanno.

MENTALITA‘ – La mentalità e la forza te le danno il lavoro e i risultati, ma quando non arriva il punteggio che speri non bisogna perdere la fiducia in se stessi e nel compagno. La squadra non l’ha mai fatto anche se non gliel’ho mai permesso. Il gruppo ha testa nel lavoro