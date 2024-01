Marco Baroni, tecnico del Verona, ha così commentato le polemiche arbitrali che hanno circondato il ko contro la Roma

LE PAROLE – «Non ho rivisto l’episodio, chi ha visto l’immagine mi ha detto che poteva non essere sanzionato ma voglio commentare la partita. Sul rigorista è chiaro che in questo momento stiamo lavorando anche su quello, in genere i rigoristi sono Duda e Djuric o anche Henry che non sbaglia mai in allenamento. Duda era assente e serve personalità per prendersi quella palla».