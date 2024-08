Baroni CARICA Castellanos: «E’ forte, ha FEROCIA e fa la DIFFERENZA. Deve lavorare su questo»

Marco Baroni carica il Taty Castellanos in vista delle prossime partite: le parole del tecnico sull’attaccante argentino

In conferenza stampa, così il tecnico della Lazio Marco Baroni ha parlato del Taty Castellanos.

COME HA LAVORATO CON CASTELLANOS – «E’ un giocatore forte, deve giocare con ferocia e lo sa e lo fa. Lavora bene per la squadra. L’ultima partita al di là del gol, che se analizziamo bene è stato cercato perchè ha indotto all’errore l’avversario, ha avuto altre occasioni. E’ stato presente in partita. Davanti sanno che devono portare le prime pressioni. C’è tanto lavoro da fare sul campo e lui è desideroso. Quando parlo di ferocia è questo che fa la differenza. Si fa gol solo se hai voglia e determinazione e lui ce l’ha».

