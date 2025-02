Baroni: «Arbitri? Tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi...»

L’allenatore della Lazio ha presentato il match contro il Milan nella conferenza stampa che si è svolta poche ore fa.

Poche ore fa si è svolta la conferenza stampa di Marco Baroni in vista del big match di San Siro tra Milan e Lazio. Tra i tanti temi analizzati, l’allenatore biancoceleste si è soffermato anche sull’argomento legato agli errori arbitrali.

POLEMICHE ARBITRALI– «Io credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi. Ci sono uomini competenti che cercheranno di puntualizzare e migliorare, poi ci sono dei regolamenti in cui ci dobbiamo muovere. Il calcio non è mio, non è delle società o di chi lavora, ma della gente. E dobbiamo sostenerlo »