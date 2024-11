Baroni a Sky: «E’ una partita complessa ma sono sicuro che la mia squadra farà una grande prestazione»

Baroni, il tecnico biancoceleste ha parlato alla vigilia della partita contro il Porto esternando a caldo le sue sensazioni: ecco le sue parole

LIVELLO SQUADRA – Curioso no, arrivano queste partite e c’è dietro un percorso. Oggi la squadra deve andare in campo con grande personalità, il livello della gara lo impone. Partita difficile, ma sono certo che ce la giocheremo alla grande

GUENDOUZI – Sono d’accordo, Guendo è il nostro leader emotivo: ha grande mobilità ed è presente in tutte le azioni così come nella nostra fase difensiva. Sicuramente per noi è importante: lo sono tutti, ma lui in particolare perché ha già uno spessore internazionale. Ci sta dando veramente un grande contributo

MOMENTO DA VIVERE – Sapevo di avere questa chance importante. Dal primo giorno l’ho iniziata a vivere con la squadra. Ho trasmesso con chiarezza la nostra proposta: siamo all’inizio, ma la squadra sta ricercando questa crescita e oggi è una partita difficile. L’avversario è di grande livello, ha qualità e verticalità. Oggi voglio vedere la gioia di affrontare una gara così, proprio per come ci arriviamo nel percorso