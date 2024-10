Baroni a Dazn: «Oggi è la partita della MATURITA’ e dobbiamo fare in particolare QUESTA cosa durante il match»

Baroni, il tecnico biancoceleste ha parlato prima della partita contro i toscani esprimendosi ai microfoni di Dazn

PAROLE – «Dobbiamo avere equilibrio sempre, è la base su cui lavorare. Oggi deve essere la partita della maturità, sarà complicata ma sappiamo di doverla affrontare con grande attenzione, presenza sia fisica che emotiva. Dobbiamo essere in partita dall’inizio alla fine. Distanze, equilibrio, compattezza. La prova di maturità è in questi valori. Prima di arrivare ho letto la storia ed ecco perché io ho parlato sempre di un transfert emozionale. La squadra deve essere presente per spendersi, il popolo laziale apprezza questo. Vogliamo che in ogni gara i ragazzi lascino tutto sul campo e questo è l’aspetto che piace ai tifosi».