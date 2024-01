Bargiggia attacca Mourinho: «Dopo la partita oscena della Roma ha pure il coraggio di attaccare Orsato»

Bargiggia, il giornalista analizza il derby di ieri e attacca il tecnico portoghese dopo le sue parole contro Orsato

Il derby Lazio-Roma come al solito non finisce al triplice fischio, ma va anche oltre qualsiasi risultato esca dal match. Ad alimentare gli animi ci pensa Paolo Bargiggia, il quale si scaglia contro Mourinho alla luce delle parole del portoghese contro Orsato riguardo il rigore assegnato ai biancocelesti

PAROLE – Ma adesso per i romanisti è sempre “Mourinho non si tocca e bisogna rinnovargli il contratto”? Un tiro in porta in quasi 100 minuti e ha il coraggio di parlare di rigori e criticare Orsato, il miglior arbitro dell’ultimo Mondiale