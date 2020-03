Barcellona, ufficiale il taglio degli stipendi: il comunicato

Barcellona, anche il club catalano ha deciso di ridurre gli stipendi finché lo stato di allerta per il Covid-19 non sarà finita

Taglio degli stipendi anche in casa Barcellona. Il club infatti. tramite un comunicato, ha reso nota la decisione presa finché non sarà terminata l’emergenza legata al coronavirus.

«Il Consiglio di Amministrazione del Barcellona, i membri dello staff di tutti gli sport professionistici e la maggior parte della squadra di basket hanno raggiunto un accordo per ridurre i loro salari fintanto che lo stato d’allerta sarà prolungato a causa del COVID-19. Nel caso della prima squadra di calcio la riduzione sarà maggiore del 70%, inizialmente proposto dal club».

«Questo ulteriore contributo da parte del personale, oltre al contributo che il club fornirà, garantirà di garantire il 100% dei salari a tutto il personale non sportivo, che sarà sotto ERTE questa settimana. Il club vuole ringraziare il coinvolgimento dei suoi atleti professionisti, in una situazione eccezionale come quella generata da questa emergenza sanitaria».