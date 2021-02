Manchester City, follia Messi: ecco l’offerta avanzata alla Pulce

Manchester City, continua il lungo corteggiamento a Lionel Messi: la pulce resta il sogno proibito di Pep Guardiola

Secondo quanto riportato dal The Sun, il Manchester City di Guardiola continua a sognare l’approdo di Lionel Messi. Secondo il media inglese i Citizen avrebbero ridotto di 196 milioni l’offerta avanzata sei mesi fa alla pulce per via della crisi economica.

Un taglio consistente ma che non abbassa l’interesse per la proposta. Il contratto sarebbe infatti di cinque stagioni da trascorrere due in Inghilterra (con una terza facoltativa) e le ultime due nel New York City.