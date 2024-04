Barak Lazio, è lui la richiesta di Tudor! Può arrivare a queste condizioni. Tutti i dettagli

La Lazio di Tudor fatica non solo a concretizzare, ma anche a creare occasioni da gol. L’acquisto di attaccanti prolifici è essenziale per ovviare alla mancanza di reti, ma anche l’arrivo di centrocampisti con il vizio del gol può dare una bella mano. In tal senso il tecnico croato nella sua esperienza veronese ha avuto modo di conoscere e allenare un giocatore come Antonìn Barak.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Tudor sarebbe, disposto ad accoglierlo nella Capitale per inserirlo nel proprio scacchiere, andando a rinforzare la trequarti. Un arrivo che andrebbe in sostituzione di Kamada, ormai sempre più lontano da Roma. La sua valutazione, scrive il quotidiano, dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, abbordabile per la società capitolina.