Abel Balbo – ex calciatore della Roma – ha commentato il tanto discusso trasferimento di Pedro alla Lazio, ecco le sue parole per Il Messaggero:

«Anche a me gli amici ne hanno parlato, hanno chiesto cosa ne pensassi. Per me, con questo trasferimento ci hanno guadagnato tutti: la Roma che si è liberata di un ingaggio pesante di un giocatore su cui Mourinho aveva deciso di non puntare; la Lazio che ha preso un ottimo giocatore e il giocatore stesso che va in una squadra dove può giocare. Non vedo nessuno scandalo, anche perché è stato alla Roma solo un anno e non si è identificato con la maglia giallorossa».