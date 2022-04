Bajrami Lazio, si inserisce un altro club di Serie A: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti monitorano Bajrami, ma per l’albanese si sarebbe inserito un altro club di Serie A

Tra gli obiettivi della Lazio per la prossima stagione, c’è anche Nedim Bajrami; trequartista dell’Empoli che si è messo in mostra in questa stagione.

Sull’albanese, però, come riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbe anche il Napoli che sarebbe pronto a dare battaglia ai biancocelesti per acquistarlo.