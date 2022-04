Badelj: «Lazio? Ricordiamoci quanto fatto nelle ultime gare»

Milan Badelj ha parlato ai microfoni ufficiali del Genoa dopo la sconfitta contro il Verona. Le sue dichiarazioni

«Ripartiamo facendo un’analisi di questa gara soprattutto nel primo tempo dove siamo mancati in ritmo e poi facendo un passo indietro e ricordandoci quanto fatto nelle ultime gare dove non abbiamo regalato i palloni agli avversari e abbiamo combattuto per tutta la sfida, cose che non abbiamo fatto oggi»