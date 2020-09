Badelj ai saluti, sempre più vicino al Genoa: pronto un triennale

Il centrocampista croato è in procinto di abbandonare la Lazio, chiuso da Leiva ed Escalante.

Milan Badelj è tornato alla Lazio, ma non per rimanerci. Il centrocampista croato ex viola si è messo in mostra nel ritiro ma è chiuso nelle gerarchie da Leiva e dal nuovo arrivo Escalante, così la Lazio gli sta cercando una squadra. Dopo iniziali tentennamenti, secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Alfredo Peudllà, il calciatore si sarebbe convinto ad accettare la corte del Genoa. Alla Lazio dovrebbero andare tre o quattro milioni, ancora incerta la formula, che potrebbe essere quella del prestito con obbligo di riscatto. Secondo Pedullà si starebbe parlando di un contratto triennale col Grifone.