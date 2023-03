Az Alkmaar-Lazio: le quote del match

Match tutt’altro che scontato quello valido per gli ottavi di finale di Conference League: ecco le quote dei bookmakers

Tutto aperto per i bookmakers per quanto riguarda la sfida valida per gli ottavi di Conference League tra Az e Lazio.

Quote abbastanza in favore degli ospiti con il passaggio del turno olandese pagato a 1,40 contro la quota 3 dei biancocelesti. Discorso diverso per le quote fisse con la Lazio pagata 2,50 con il segno 2 mentre l’1 dell’Az è pagato 2,86.