AURONZO DAY 9 – Allenamento tattico per la Lazio in vista dell’amichevole con la Triestina

Lazio, gli uomini di Inzaghi hanno ripreso gli allenamenti tra parte atletica e prove tattiche. Nel pomeriggio la terza amichevole stagionale contro la Triestina

Auronzo day 9, la Lazio ha svolto l’allenamento mattutino in vista della terza amichevole stagionale, in programma oggi alle ore 17 contro la Triestina. Nella prima fase della seduta, i biancocelesti hanno effettuato un riscaldamento atletico. Dopodiché i giocatori con lo staff tecnico si sono spostati sul campo centrale ed hanno dato vita alle prime prove tattiche. Infine provati gli schemi da calcio d’angolo e calci piazzati. I portieri hanno svolto l’intera seduta con il preparatore Grigioni, presente anche Strakosha che è sulla via del recupero. Dopo la seduta mattutina, i biancocelesti sono attesi oggi dalla partita, altro tassello verso le amichevoli contro Virtus Entella e Mantova in programma mercoledì e sabato prossimo.

👋🏻 I ragazzi stanno arrivando sul terreno di gioco! Inizia la seduta mattutina 😉 pic.twitter.com/imdMJixNdS — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 21, 2019