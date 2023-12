Serie A, arrivano gli auguri speciali in miniatura: per la Lazio presente l’attaccante e capitano Ciro Immobile

Auguri di Natale in miniatura da parte della Lega Serie A che sui propri canali social ha postato un esilarante fotomontaggio in cui, per ogni squadra, viene immortalato un giocatore in miniatura.

Per la Lazio presente il capitano Ciro Immobile.