Atalanta, positivo Romero: il difensore salta la Lazio

L’Atalanta di Gasperini perde una pedina importante della difesa. Cristian Romero si è fermato a causa della positività al Covid. Il difensore – che mercoledì era stato tra i migliori nel quarto di finale di Coppa Italia – salterà così la partita di domani pomeriggio contro la Lazio. Ecco il comunicato del club orobico.

«Atalanta B.C. comunica che, in seguito ai test effettuati ieri, venerdì 29 gennaio, il calciatore Cristian Romero è risultato positivo al Covid-19. I successivi test hanno dato esito negativo. Il tesserato è asintomatico ed è in isolamento a casa. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate».