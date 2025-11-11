 Allenatore Atalanta, Palladino è arrivato a Zingonia! Tutto pronto per l'annuncio, contratto di un anno e mezzo fino a giugno 2027
Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Palladino
Palladino

Atalanta, Palladino a Zingonia: atteso l’annuncio ufficiale. Pronto un contratto fino a giugno 2027. Le ultimissime notizie

Dopo l’esonero di Ivan Jurić, l’Atalanta si prepara ad aprire un nuovo capitolo affidando la panchina a Raffaele Palladino. Reduce dalle esperienze con Monza e Fiorentina, il tecnico campano riparte da Bergamo con un contratto di un anno e mezzo, valido fino a giugno 2027.

A Zingonia, sede del club nerazzurro, sono già giunti l’amministratore delegato Luca Percassi e il direttore sportivo Tony D’Amico per accogliere il nuovo allenatore. Poco dopo ha fatto il suo ingresso Palladino, accompagnato dal vice Federico Peluso, come riportato da Gianluca Di Marzio.

Per l’ex tecnico del Monza si tratta della terza avventura in Serie A. L’annuncio ufficiale della Dea è atteso nelle prossime ore.

