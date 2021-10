Atalanta Lazio, ecco quanti tifosi biancocelesti saranno al Gewiss Stadium

Atalanta Lazio, sono 547 i tagliandi staccati per la sfida del Gewiss Stadium. La carica biancoceleste per superare il mal di trasferta

547 tagliandi staccati per la gara del Gewiss Stadium. Seicento chilometri per i quasi seicento tifosi biancocelesti che oggi sosterranno la Lazio nella gara contro l’Atalanta.

Come riporta il Corriere dello Sport, il pubblico biancoceleste cercherà di far sentire a casa la squadra di Sarri per portare finalmente a Roma tre punti guadagnati in trasferta.