Atalanta Lazio, spettacolo sia: media di 5 reti a gara

I numeri in vista di Atalanta Lazio di campionato, partita costellata da tantissimi gol

Che l’Atalanta di Gasperini rappresenti la bestia nera di Simone Inzaghi come allenatore della Lazio non costituisce un mistero. Che lo scontro tra le due compagini garantisca spettacolo e reti, neanche.

Come riporta Opta, le ultime quattro sfide tra Atalanta e Lazio in Serie A hanno visto una media di cinque gol a partita (20 reti complessive). Inoltre, la Dea ha con i biancocelesti una rinomata tendenza positiva: la Lazio è la squadra contro cui l’Atalanta ha vinto più volte in Serie A: 36, 22 delle quali in incontri casalinghi.