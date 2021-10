Atalanta Lazio: i precedenti con l’arbitro Guida

Guida è stato designato come arbitro della sfida di sabato tra Atalanta e Lazio: tutti i precedenti con il fischietto di Torre Annunziata

Marco Guida è stato designato come arbitro del match tra Atalanta e Lazio , gara in programma sabato 30 ottobre alle 15:00. Ecco i precedenti dell’arbitro di Torre Annunziata:

L’arbitro campano ha già diretto i biancocelesti in 22 gare: lo score di quest’ultime è in perfetto equilibrio e parla di 9 vittorie per la Lazio, 7 sconfitte e 6 pareggi.

In questa stagione il fischietto di Torre Annunziata ha arbitrato la Prima Squadra della Capitale in occasione della vittoria nel derby contro la Roma dello scorso 26 settembre, terminato 3-2.

GUARDA LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI SUL CANALE YOUTUBE CALCIONEWS24