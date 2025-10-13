Atalanta Lazio, Musah avverte i biancocelesti: «Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist»

Atalanta Lazio, Musah avverte i biancocelesti in vista della sfida: «Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist»

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Serie A torna protagonista. A Bergamo l’Atalanta di Juric sfiderà la Lazio di Sarri nella settima giornata. Yunus Musah, ai microfoni de L’Eco di Bergamo, ha ripercorso il suo cammino in nerazzurro soffermandosi sulle caratteristiche che lo contraddistinguono. Le sue parole:

PAROLE – «Mi piace stare a centrocampo, dove posso unire fase difensiva e costruzione. Ma sono pronto ad adattarmi anche sulle fasce o dietro le punte. Qui ci sono giocatori come Ederson, de Roon e Pasalic, da cui sto imparando moltissimo.

Voglio diventare più decisivo negli ultimi metri, segnare e servire più assist. So che posso fare meglio in zona offensiva, e sto lavorando per diventare un centrocampista completo».