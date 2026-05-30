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Serie A 2026-2027, ecco tutte le squadre: il Monza completa il quadro dei partecipanti
Serie A 2026-2027, nella serata di ieri si è completato il roaster di squadre che faranno parte del prossimo massimo campionato: la lista completa
La Serie A 2026-2027 prende forma ufficialmente con il completamento della lista delle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato. La promozione del Monza ha chiuso il roster, dopo che Venezia e Frosinone avevano già ottenuto l’accesso diretto dalla Serie B. Con queste nuove formazioni, il campionato si prepara a offrire una stagione ricca di sfide equilibrate, con squadre storiche e neopromosse pronte a contendersi punti e posizioni di prestigio.
Le tre retrocessioni dalla massima serie, che hanno aperto il posto ai nuovi arrivati, riguardano Cremonese, Hellas Verona e Pisa. Questi club, protagonisti della passata stagione, affronteranno ora il campionato cadetto con l’obiettivo di risalire immediatamente in Serie A, contribuendo a mantenere alta la competitività tra le squadre della Serie B.
Serie A, la promozione del Monza
La conferma del Monza tra le partecipanti alla Serie A 2026-2027 segna un momento storico per i brianzoli. Dopo un percorso regolare nella Serie B, la squadra ha conquistato la promozione tramite i playoff, completando il quadro delle formazioni che comporranno la massima serie. Il Monza, insieme a Venezia e Frosinone, rappresenta la freschezza dei neopromossi e aggiunge nuove dinamiche al campionato, pronto a confrontarsi con club di esperienza e tradizione.
Serie A, conferme e grandi protagonisti
Oltre ai neopromossi, la Serie A vedrà la partecipazione di club storici come Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sassuolo, Torino e Udinese. Queste squadre porteranno esperienza e competitività, garantendo un campionato equilibrato e appassionante, dove ogni match sarà fondamentale per le posizioni di vertice e per la lotta alla salvezza.
Serie A, prospettive per il 2026-2027
Con il completamento della lista, la Serie A 2026-2027 si prepara a partire con grandi aspettative. La presenza di neopromosse come Monza, Venezia e Frosinone aumenterà l’incertezza delle partite, mentre le squadre di lunga esperienza cercheranno di confermare il proprio ruolo ai vertici della classifica. I tifosi possono attendersi un campionato intenso e spettacolare, pronto a regalare sorprese e grandi sfide fino all’ultima giornata.
La stagione prende così forma, con un mix di storia, ambizione e nuove prospettive, segnando l’inizio di una Serie A 2026-2027 destinata a entrare nei ricordi degli appassionati di calcio.
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