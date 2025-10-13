Atalanta, buone notizie verso la Lazio: Juric vede svuotarsi l’infermeria. Il tecnico recupererà diversi giocatori chiave

L’emergenza infortuni in casa Atalanta sembra finalmente attenuarsi, ma la situazione per l’allenatore Ivan Juric resta complessa. La sosta per le nazionali è arrivata come una boccata d’ossigeno dopo che, una settimana fa, il tecnico ha rischiato di affrontare il Como con ben dieci assenti. Il rientro in extremis di Hien ha evitato la doppia cifra, ma l’infermeria nerazzurra rimane affollata.

Il reparto più monitorato è la difesa. La notizia più positiva è il rientro ormai certo di Giorgio Scalvini, che lavora da giorni sul campo e da domani si riaggregherà al gruppo. Un recupero fondamentale, che si contrappone però allo stop a lungo termine di Bakker, atteso solo nel 2026 dopo l’operazione al crociato. Procede con estrema cautela il percorso di Sead Kolašinac: dopo il grave infortunio di aprile, il bosniaco si allena con la Primavera, ma la società non forzerà i tempi e il suo ritorno non avverrà contro la Lazio. Resta in dubbio, invece, Odilon Kossounou, che ha terminato le terapie e potrebbe strappare una convocazione.

A centrocampo e sulle fasce si respira maggiore ottimismo. Juric ritrova il capitano Marten de Roon, di rientro dalla squalifica, e può sorridere per le condizioni di Nicola Zalewski, pronto a tornare titolare contro la Lazio. Anche Raoul Bellanova sta accelerando, ma la sua gestione sarà strategica: Juric potrebbe preservarlo per la sfida di Champions League contro lo Slavia Praga del 22 ottobre.

I veri punti interrogativi, però, riguardano l’attacco. Gianluca Scamacca continua a convivere con i problemi al ginocchio che gli hanno segnato l’ultimo anno. Nonostante sia vicino al rientro in gruppo, la cautela è massima e il suo ritorno è posticipato almeno alla gara europea. Più rosea la situazione di Charles De Ketelaere: il belga ha sfruttato la convocazione in nazionale per completare il recupero da un risentimento e dovrebbe essere a disposizione, almeno per la panchina, nella sfida di domenica 19 ottobre contro la Lazio.