Atalanta Lazio, nessun anticipo: il match si giocherà il 7 marzo

L’Atalanta ha chiesto l’anticipo al 6 marzo, ma la Lazio si è opposta e si giocherà comunque sabato 7 come da calendario

Atalanta-Lazio si giocherà il prossimo 7 marzo alle 18: la trasferta di Bergamo non cambierà e si giocherà nella data prestabilita. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro aveva chiesto l’anticipo al 6 marzo per via dell’impegno in Champions del 10 marzo alle 21 contro il Valencia, ritorno degli ottavi di finale.

La Lazio però, determinata, ha detto no. Si giocherà quindi con la data e l’orario scelto durante i sorteggi della scorsa estate.