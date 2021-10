Atalanta Lazio, la moviola dei quotidiani: Guida e il giallo a Reina

Atalanta Lazio, Guida dirige con estrema precisione. L’episodio di Reina, però, doveva essere rivisto con più cautela

Partita accesa in campo, ma senza tensioni: Guida ha diretto Atalanta–Lazio nel massimo della tranquillità, sono mancati gli episodi controversi e, al cartellino, spesso ha preferito il dialogo. Al termine della gara, sono 4 i gialli assegnati e 26 i falli fischiati. Il Corriere dello Sport ha dato un 6,5 al direttore di gara per come ha gestito il match, soffermandosi però sull’episodio di Reina: «Sta raccogliendo (ad esempio) un rotolo di nastro isolante nero (lanciato non fa proprio benissimo). Dopo essere stato ammonito, il portiere della Lazio viene colpito da un oggetto circolare (sembra una moneta). Insomma, forse l’ammonizione poteva risparmiarsela».

Diversa la valutazione de La Gazzetta Sportiva: «il giallo sventolato a Reina per perdita di tempo arriva appena prima che il portiere si accasci a terra perchè colpito da una monetina lanciata dalla curva nerazzurra».