Atalanta Lazio, le probabili formazioni: Acerbi tenta il rientro

Atalanta-Lazio, l’appuntamento è per il 7 marzo, alle ore 18. La gara sarà valida per la 27^ giornata di Serie A

La Lazio è lì, al primo posto in classifica e a quota 62 punti, collezionando il ventunesimo risultato positivo durante questa stagione di Serie A. Il prossimo avversario dei biancocelesti sarà l’Atalanta che ha stravinto sul campo del Lecce. I primi dubbi che dovrà risolvere Simone Inzaghi sono in difesa: Francesco Acerbi le sta provando tutte per tornare in campo e riprendere il suo posto. Se non dovesse farcela, sarebbe di nuovo confermato Luiz Felipe accanto a Patric e Radu. In attacco invece c’è sempre il solito ballottaggio fra Correa e Caicedo per affiancare Immobile, con il numero 11 in vantaggio vista la prestazione contro il Bologna.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. All.: Gian Piero Gasperini.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. All.: Simone Inzaghi.